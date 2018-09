Villingen-Schwenningen Altes Feuerwehrhaus: Umbau dauert länger

"Es wäre Sünd und schade gewesen, wenn wir das Feuerwehrhaus nicht zu Schulzwecken umgebaut hätten", ist Kleinhans Feuer und Flamme für die Maßnahme. "Das wird ein richtig schönes Projekt." Derzeit wird an der Fassade des Turms die Holzverkleidung angebracht und das Dach am Hauptgebäude gedämmt und neu eingedeckt. Im Inneren hat der Zimmerer ganze Arbeit geleistet. Die Holzbalken wurden verstärkt, teilweise sind Stahlträger eingezogen worden. In dem großen Dachraum, wird für die Ganztagsbetreuung ein Leseraum eingerichtet. Auch im darunter liegenden Stockwerk sind teilweise die Brandschutzdecken in zwei Zimmern schon eingezogen worden. Die alte Wandtäfelung und der Parkettboden bleiben erhalten und werden aufgefrischt.