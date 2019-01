Villingen-Schwenningen Alter Schlachthof: 3D-Scan vor Abriss

Die Firma habe solch einen Scanner sowieso in ihrem Besitz, etwa, um Bestandsgebäude bei Anbauprojekten aufzunehmen. "Warum soll ich das Equipment dann nicht auch gleich nutzen?", so Haller. Eigentlich sei die Zeit "zwischen den Jahren" geplant gewesen, um die Aufnahmen zu machen. Dem kam nun der Schneefall in die Quere. "Die Gebäude fallen immer mehr zusammen. Gerade wenn Schnee liegt, ist es auf dem Gelände dafür zu gefährlich."