Villingen-Schwenningen Alte Jungfere laden wieder die Männer ein

VS-Villingen. Eigentlich war die außerordentliche Jubiläumsgabe schon im vergangenen Jahr vorgesehen, doch die Terminenge aufgrund des Zähringer Narrentreffens machte Oberjungfer Margot Schaumann und Prinzessin Kiri Lauterbach einen Strich durch die Rechnung.

Aber man ist ja flexibel, und so wurde der "Männerobed" zum 90-Jährigen um ein Fastnachtsjahr verschoben. Er findet nun am Samstag, 10. Februar, nach den beiden üblichen Frauengalas am 7. und 9. Februar statt. Die Eintrittsbuttons dafür gibt es am Samstag, 27. Januar, im Theater am Ring. Wie gehabt wird der Verkauf um Punkt 12 Uhr eröffnet.

"Die ersten stehen um 4.30 Uhr schon vor der Tür", weiß Margot Schaumann von den vergangenen Jahren. Ihr Mann Werner stellt sich an diesem Tag den Wecker und öffnet um 6 Uhr die Glastüren für das Foyer, "damit die Damen nicht, wie früher, in der Kälte stehen müssen". Dann dauert es nur noch ein paar Stunden, bis man seinen ­Button sicher in der Tasche hat. Erfahrungsgemäß haben die Damen – und diesmal ­sicher auch die Männer – aber so ihre Rezepte, sich die Zeit bis mittags zu vertreiben.