Villingen-Schwenningen Alphorn-Kurs endet mit Open-Air-Konzert

Nach zwei Samstagen intensivem Unterricht präsentierte sich die Musikerin mit zehn ihrer Kursteilnehmer bei einem Konzert auf dem Münsterplatz. Zuvor musste allerdings gebüffelt werden. Die kompletten Anfänger erfuhren Gehörbildung, lernten Rhythmik, Stilistik, Atemtechnik und Solospiel. Daneben gab es Unterricht in Intonation, Ensembleauftritte, Erläuterung von historischem Hintergrund und der Bauweise von Alphörnern.

Ein Mann aus Kenzingen hatte vor einigen Wochen ein Instrument gekauft und fand Erfüllung in dem VHS-Kurs, nachdem er jahrelang Trompete spielte. Ein Teilnehmer aus Althausen (Kreis Ravensburg), ebenfalls Trompeter, erhielt ein Leihinstrument von Franz Schüssele und wurde so zu der Ausbildung animiert. Der Friesenheimer Alphornbauer stellte auch weitere Instrumente zur Verfügung und steuerte zwei Programmstücke zur Aufführung am vergangenen Samstag bei.

Ruhig und gelassen dirigierte Ana Stankovic das Ensemble mit den imposanten, über drei Meter langen, Instrumenten. Der "Eingangs-Ruf" eröffnete das Programm, das mit herzlichem Applaus der umstehenden Besucher aufgenommen wurde. Ein Kanon und das "Superstück" von Martin Ross begeisterten ebenso wie die "Klassik vom Lüner-See", eine Polka, deren lustiger Mitteilteil durch ruhig-feierliche Klänge eingerahmt wurde.