Villingen-Schwenningen Alles was das Bikerherz begehrt

Handwerkliches gibt es bei einer Live-Sattlerei zu sehen und bei passendem Wetter natürlich ein exzellentes Rahmenprogramm mit Kevin Funk aus Wendlingen, der erstmals in Schwenningen seine deutschlandweit einmalige Trial-Stunt-Performance vorführen wird.

Auch die Freefighter-Frantics um Jörg Noske wollen mit lautem Röhren, Knattern und viel Qualm für ein ansprechendes Feeling im Freigelände sorgen, das Motorsport-Herzen höher schlagen lässt.

Die SÜMA findet am 24. und 25. Februar in den Messehallen A, B, und C in Schwenningen statt und kostet sieben Euro Eintritt, ermäßigt fünf Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Am Samstag hat die Messe von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Biker, die mit dem eigenen Motorrad anreisen, haben freien Eintritt. Einen großen Biker-Parkplatz gibt es direkt vor den Messehallen.

Weitere Informationen: www.SÜMA.de