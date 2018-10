Villingen-Schwenningen Alles über Datenschutz im Verein

VS-Schwenningen. Das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) lädt am Samstag, 6. Oktober, von 9 bis 16 Uhr zum Workshop mit dem Titel "Datenschutz im Verein "ein. Dieser findet im Rahmen der Ehrenamtsakademie in der Volkshochschule, Metzgergasse 8, statt. Zielgruppe sind Personen, die in Vereinen und Verbänden in verantwortlicher Funktion tätig sind und mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu tun haben.