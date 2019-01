Villingen-Schwenningen Alles ist besser als Däumchen drehen

VS-Schwenningen. In der Einrichtung der Wohnungslosenhilfe der AWO in der Neckarstraße stehen die Türen der Werkstatt weit offen. In der Tür steht York Töllner, unter anderem tätig im Vorstand des Vereins Armutsnetzwerk und engagiert in Politik und Gewerkschaften, und lächelt breit. "An jedem Donnerstag bieten wir hier einen Flohmarkt für jedermann an. So gut wie alles, was Sie sehen, stammt aus Wohnungsauflösungen", erklärt er. Einige Personen begutachten das reichhaltige Angebot, das sich immer wieder ändert. Eine Frau lässt sich den Schrank, in dem Schmuckstücke ausgestellt sind, öffnen, und schaut sich interessiert den Inhalt an.

Heim für bis zu 18 Monate

Im Büro des Hauses ist derweil dessen Leiter Ralf Großmann gerne bereit, unserer Zeitung Auskunft über die Einrichtung zu geben, in der in 17 Zimmern 17 Bewohner leben, die zur Zeit ohne Wohnung sind. Großmann ist nach seinem Studium 1996 direkt in die Sozialeinrichtung gekommen, in der er immer noch mit Begeisterung tätig ist. Träger, erklärt er, ist die AWO Soziale Dienste gGmbH in Rottweil, die drei Einrichtungen der Wohnungslosehilfe unter sich hat.