Villingen-Schwenningen Alle Hände voll zu tun

Die einzelnen Branchen

In den meisten Branchen hat sich die Stimmung weiter verbessert. Besonders gut wird die Geschäftslage im Ausbauhandwerk beurteilt, gefolgt vom Bauhauptgewerbe. Bei den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (etwa Feinwerkmechaniker, Metallbauer oder Gebäudereiniger) ging der Wert leicht zurück, sie erzielen aber immer noch das drittbeste Ergebnis im Branchenvergleich. Den deutlichsten Stimmungsaufschwung gab es in der Gesundheitsbranche mit einem Plus von 18,6 Zählern beim Geschäftslageindex. Im Kfz-Gewerbe und in der Nahrungsmittelbranche lagen die Werte leicht über denen des Vorjahres. Bei der Dienstleistungsbranche waren es 7,3 Zähler weniger. Gemischter sind die Gefühle mit Blick auf das nächste Quartal: Besonders positiv sind die Erwartungen in der Gesundheitsbranche. Auch bei den personenbezogenen Dienstleistern (zum Beispiel Friseure), in der Nahrungsmittelbranche und im Ausbauhandwerk hofft man weiterhin auf gute Geschäfte. Verhalten optimistisch blicken das Kfz-Gewerbe und die Zulieferbetriebe in die nächsten Wochen, während das Bauhauptgewerbe eher von einer Verschlechterung ausgeht.