Villingen-Schwenningen Alarm bei Volksbank: Einbrecher am Werk?

Villingen-Schwenningen - Mit mehreren Streifen und einer Hundeführerin ist die Polizei am Sonntagnachmittag zum Edeka in der Vockenhauser Straße in Villingen ausgerückt. Der Grund: In der dort im Gebäude untergebrachten Volksbank hatte gegen 15 Uhr der Einbruchsalarm ausgelöst.