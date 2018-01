VS-Villingen. Nie ist die Lust am Forschen und die Begeisterung für neue Erfahrungen größer als in den Jahren vor dem Schulbeginn. Die Autorin Donata Elschenbroich befragte Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Bildungsstandes nach dem, was ein siebenjähriges Kind können, wissen und erfahren haben sollte. Das Thema des Bestsellers "Das Weltwissen der Siebenjährigen" ist Inhalt des nächsten Akzenteabends in der evangelisch-methodistischen Christuskirche Villingen, auf dem Bickeberg, Zwergsteigstraße 7/2, am Freitag, 26. Januar, 19 Uhr, der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Rektorin der Grundschule Im Steppach, Elisabeth Opel und die Leiterin der Kindertagesstätte am Kopsbühl, Sabine Hils werden aus ihrer langjährigen Erfahrung berichten. Sie beschreiben, welche Fähigkeiten und Erlebnisse von Kindern beim Eintritt in die Schule sie für wichtig halten.