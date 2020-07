Villingen-Schwenningen Ärger um dreiste Blumen-Diebe

Zuletzt verschwand vergangene Woche über Nacht aus einem Kübel am Riettor ein Zierapfel als Hochstämmchen. Aus diesem Kübel wurde schon vor ein paar Wochen die Hälfte der Unterbepflanzung gestohlen. "Weitere Beispiele gibt es leider jede Menge: aus dem Beet an der Paradiesgasse wurden mehrere Canna, am Bickentor ein ganzer Quadratmeter Tagetes und aus mehreren weiteren Kübeln wurden verschiedene Pflanzen entfernt", teilt die Stadtverwaltung weiter mit.