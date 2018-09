Villingen-Schwenningen Ärger über Sprühereien in Innenstadt

Die Polizei wollte am Dienstag gegenüber unserer Zeitung lediglich bestätigen, dass "eine Person unter diesem Namen künstlerisch tätig ist", wie Polizeisprecher Dieter Popp es ausdrückte. Es verstehe sich jedoch von selbst, dass auch in diese Richtung ermittelt werde. Zwar sei erst eine Anzeige wegen der Sprühereien eingegangen, ein spezieller Sachbearbeiter habe inzwischen jedoch etwa 15 Geschädigte ausgemacht, deren Eigentum mit diesem Stigma verziert wurde.

"Nur weil ein Name irgendwo hin geschrieben wurde, beweist das noch lange nicht, dass derjenige das auch war", sagt hierzu Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt. Auch Eigentum der Stadt ist von den Sachbeschädigungen nicht verschont geblieben. "Uns sind im Moment vor allem Schriftzüge auf den Bänken des Panoramaweges bekannt", sagt Brunner. Auch die Granitsteine, auf denen die Bänke stehen, seien beschmiert worden, berichtet die Pressesprecherin.

Noch habe die Zeit gefehlt, in der gesamten Doppelstadt in dieser Sache eine Bestandsaufnahme zu machen. Doch auch Farbe an Straßenlaternen, Stromkästen oder Mülleimern, die sich ebenfalls im Besitz der Stadt befinden, seien beispielsweise Mitarbeitern des Reinigungsdienstes aufgefallen.

"Die Sache ist natürlich super ärgerlich", sagt Brunner. "Die Bänke am Panoramaweg sind teilweise gestiftet worden, und dass sie nun so versaut sind, macht den Frust vor allem bei den Stiftern nicht gerade kleiner", so Brunner weiter. An Wiederherstellungs- oder Reinigungskosten käme hierbei sicherlich Einiges auf die Stadt zu. Bei der Suche nach den Verursachern zeigt sich Brunner skeptisch. "Die Stadt steht bei solchen Vorfällen stets mit der Polizei in Kontakt und natürlich wäre es wünschenswert, wenn der Verursacher zur Rechenschaft gezogen wird. Es zeigt sich aber leider, dass oft niemand haftbar gemacht werden kann und die Stadt für die Kosten aufkommen muss."

Das schätzt Popp anders ein. "An sich sind die Erfolgsaussichten in solchen Fällen nicht schlecht. Es dauert für gewöhnlich nur sehr lange", so der Sprecher. Deshalb seien Zeugenhinweise von großer Bedeutung. "Auch in dieser Sache haben wir bereits gute Hinweise bekommen." Wichtig sei zudem, dass Geschädigte stets Anzeige erstatten. "Das hilft, schnell ein Gesamtbild zu bekommen, den Weg der Unbekannten nachzuvollziehen und so die Ermittlungen besser zu lenken", sagt Popp.

Wird der Täter gefasst, könne er straf- und zivilrechtlich belangt werden. "Bei der Reinigung einer Hausfassade kommt man schnell mal in den vierstelligen Eurobereich. Bei 15 Geschädigten kann das also auch mal in die Hunderttausende gehen", sagt Popp.