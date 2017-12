Villingen-Schwenningen Adventscafé steht wieder offen

Eine Märchenerzählerin wird Geschichten zu Weihnachten sowie der Winterszeit vorlesen und Rosi Drexlmeier spielt auf dem Akkordeon Weihnachtslieder, bei denen alle kräftig mitsingen können.

Nach dem großen Erfolg der Premiere im Vorjahr, zu der viele Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern gekommen waren, möchte die Redaktion ihren Gästen wieder eine Freude bereiten. Wie im vergangenen Jahr wird bestens für das leibliche Wohl mit Kinderpunsch, Kaffee und Gebäck gesorgt.

Das Programm wird voraussichtlich wieder zweimal an diesem Nachmittag gespielt, so dass möglichst alle Kinder die Chance haben, den weihnachtlichen Geschichten zuzuhören. Auch Paul Pinguin, das Maskottchen des Schwarzwälder Kinderboten, will das Adventscafé nicht verpassen. Er gesellt sich zu den Kindern und bringt gute Laune mit, denn er freut sich auf einen schönen Nachmittag mit ihnen. Im Gepäck hat er für die kleinen Gäste die neueste Ausgabe des Kinderboten dabei, die er verteilt. Die Erwachsenen können derweil einen Blick in den Schwarzwälder Boten werfen und mit den Lokalredakteuren ins Gespräch kommen.