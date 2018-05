Villingen-Schwenningen Achtung Baustellen: Behinderungen erwartet

Der Radweg Marbach-Brigachtal ist ein Teil des Radnetzes Baden-Württemberg (Landesradwegenetz) zwischen Donaueschingen und Villingen. In diesem Jahr soll eine Querungshilfe über die Steinwiesenstraße hergestellt werden. Mit den Arbeiten wird frühestens im August begonnen, bis Ende 2018 soll der Radweg fertiggestellt werden. Für die Herstellung der Querungshilfe wird eine dreiwöchige Vollsperrung für den Verkehr erforderlich.

Brigachbrücke

Die Sanierung der Brücke über die Brigach an der K 5734 wird in das Jahr 2019 verschoben werden. Die Wehranlage direkt neben der Brücke soll zurückgebaut werden, die Stahleinbauteile wurden bereits beseitigt. Der Rad- und Gehweg auf der Brückenkappe verfügt weder über ausreichende passive Schutzeinrichtungen noch besitzt er die erforderliche Breite. Dazu werden weitere Planungen durch das Straßenbauamt des Landkreises in Absprache mit der Stadt Villingen-Schwenningen notwendig.

Straße bei Pfaffenweiler

Die Fahrbahn der L 181 zwischen Pfaffenweiler und Tannheim wird ab Mitte Juni bis August durch das Regierungspräsidium Freiburg saniert. Hierbei werden der Asphalt, die Entwässerung und die Schutzplanken erneuert. Dafür ist eine Vollsperrung erforderlich. Der Verkehr wird über Wolterdingen, Zindelstein, L 180 bis Bregtal, L 172 bis zum Landgasthof Waldrast und über die K 5734 an Herzogenweiler umgeleitet. Über die K 5734 zwischen Pfaffenweiler und Marbach wird der Verkehr nicht umgeleitet.

Ortsumfahrung Tannheim

Bis Jahresende soll außerdem die Ortsumfahrung Tannheim auf die gleiche Weise saniert werden. Hierfür wird die Bauzeit voraussichtlich zwei bis drei Wochen betragen, ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Ortsmitte Rietheim

In der Oswald-Meder-Straße und der Pfaffenweilerstraße in Rietheim werden die Kanalisation und der Fahrbahnbelag erneuert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Oktober beginnen und im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein. Für die Kanalarbeiten ist eine mehrwöchige Vollsperrung erforderlich. Der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet. Im Zuge der Straßenbauarbeiten ist eine überörtliche Umleitung von kurzer Dauer über Villingen und Pfaffenweiler unumgänglich. Der Busverkehr nach Villingen wird jederzeit ermöglicht. Bereits im August wird die Bushaltestelle beim Gasthaus Löwen in Rietheim barrierefrei umgebaut werden. Der Verkehr wird dabei mit seitlicher Einschränkung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bushaltestelle in der Gegenrichtung soll 2019 in den Bereich der Kirche verlegt und ebenfalls barrierefrei ausgebaut werden.

Breitbandausbau

Der Ausbau von Breitbandkabeltrassen beginnend in Marbach entlang der K 5734 nach Rietheim bis zum jeweiligen Ortsende in Richtung Pfaffenweiler und Villingen wird durch die Telekom ausgeführt. Dazu hat die Telekom nun Ausbaupläne vorgelegt. Der Baubeginn dieser Maßnahme steht noch nicht fest. Der Zweckverband Breitband des Landkreises hat seine Versorgungstrassen bereits mit den Straßenbauarbeiten koordiniert und ausgebaut. Noch notwendige Netzergänzungen außerhalb der Kreisverkehre wird er mit der Telekom koordinieren.