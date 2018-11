Villingen-Schwenningen Achim Fiedler will das Sinfonieorchester prägen

Seinen Einstand gibt Achim Fiedler am Dienstag, 1. Januar, 17 Uhr, und am Sonntag, 6. Januar, 19 Uhr. Der Vorverkauf für die beliebten Neujahrskonzerte beginnt am Montag, 12. November. 90 Prozent der Plätze von den Stammkunden sind schon gebucht, und das, obwohl die Konzertliebhaber Achim Fiedler kaum kennen und schon gar nicht sein Programm, das er für das kommende Jahr ausgearbeitet hat. Das sei ein Zeichen des Vertrauens in das Sinfonieorchester und darin, dass der Nachfolger von Jörg Iwer nur ein ganz besonderer Dirigent sein könne, freuten sich Dobmeier, Fiedler und Heike Heuser ob des großen Vertrauensvorschusses.

20 Jahre, mit einer Pause von vier Jahren, war Iwer Chefdirigent des Sinfonieorchesters. Deshalb hätten sie lange gegrübelt, wie sie einen neuen Chefdirigenten finden könnten, der sie auf der Basis von Jörg Iwer, der das Orchester maßgeblich prägte, zu neuen Ufern führen würde, erklärte Dobmeier in einem Pressegespräch.

Keiner hatte es sich leicht gemacht, weder das Vorstandsgremium, noch das Orchester, noch die Zuhörer, die nach jedem Konzert der fünf Gastdirigenten einen Bogen mit Bewertung ausfüllen mussten, das gleiche Prozedere galt auch für die Musiker.