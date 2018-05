(hgb). Den 26. Spieltag zum Ende der englischen Woche tippte Trainer Dennis Feuerstein vom FC Bad Dürrheim II (11./27 Punkte). Seine Mannschaft tritt am Sonntag beim Siebten FC Pfohren (36 Punkte) an. SAMSTAG, 16 UHR TuS Oberbaldingen – FC Löffingen II. "Oberbaldingen ist recht heimstark und verfügt über eine sehr gute Offensive um Torjäger Saja. Löffingen II spielt aber eine super Runde. Dennoch tippe ich ein 1:0." SONNTAG. 15 UHR FC Lenzkirch – SSC Donaueschingen. "Lenzkirch zeigte sich beim 2:2 gegen uns nicht so stark. Der SSC will nach dem 3:3 am letzten Mittwoch weiter mit ganz oben dran bleiben. Das wird ein 0:2." SV Öfingen – SV Gündelwangen. "Öfingen spielt eine starke Rückrunde. Offensiv sind sie brandgefährlich. Gündelwangen ist auswärts nicht so stark zu sehen. Ich tippe auf 2:1." FC Hüfingen – SV Göschweiler. "Das ist ein Abstiegsduell pur. Für das ich ein Unentschieden sehe und ein 1:1 tippe." FC Bräunlingen – SV Grafenhausen. "Ein Topspiel Erster gegen Vierter. Wobei Bräunlingen in der Runde viel Kontinuität zeigt und für mich der Meisterschaftsfavorit ist. Ich tippe auf ein 3:1." FC Pfohren – FC Bad Dürrheim II. "Pfohren ist zu Hause immer schwer zu spielen. Im Abstiegskampf zählt für uns aber jeder Punkt. Deshalb versuchen wir auch, Zählbares mit zu nehmen." FV Möhringen – SV Hinterzarten. "Hinterzarten will weiter um den Titel mitreden. Möhringen ist recht kampfstark. Der Gast aber spielstärker. Das wird ein 0:2." SONNTAG, 15.15 UHR SV Eisenbach – FC Neustadt II. "Im Lokalderby gibt es ein Abstiegsduell pur. Neustadt II ist derzeit immer eine Wundertüte. Eisenbach ist zu Hause stärker einzuschätzen. Das wird ein Unentschieden mit einem 2:2."