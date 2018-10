Villingen-Schwenningen Absolute Mehrheit krönt Wahlerfolg

Und in der Tat war das Flair auf dem Münsterplatz am Sonntag ein ganz besonderes. Neben den Trachtenträgern und den Stadtmusikern aus Villingen marschierte auch die Historische Bürgerwehr auf, um dem künftigen OB in einer kleinen Zeremonie Meldung zu erstatten. Menschen lagen sich in den Armen, andere gaben sich als faire Verlierer und blickten nach vorne. Und die Kontrahenten auf dem Wahlzettel machten den würdevollen Wahlabend perfekt: Jörg Röber und Marina Kloiber-Jung waren persönlich gekommen, um das Ergebnis aufzunehmen und Jürgen Roth für sein bevorstehendes Amt zu gratulieren.