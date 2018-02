Villingen-Schwenningen Abenteuerangebote zu jeder Jahreszeit

Acht- bis Zwölfjährige können am 30. Juni mit dem Wutach-Ranger die Wutachschlucht erkunden und Junior-Ranger werden. Ein Nachtspektakel im Hegau mit Fackelwanderung und Lagerfeuer erwartet die 14- bis 17-jährigen Teilnehmer einer Tour von Tengen aus. Bei der Übernachtung unter freiem Himmel können die Sternbilder bestimmt werden. Nach Sonnenaufgang und einem Outdoorfrühstück marschiert die Gruppe am 25. August zurück zum Ausgangspunkt.

Quer durch Baden-Württemberg sind die jungen Erwachsenen unterwegs, die vom 10. bis 23. September den Main-Neckar-Rheinweg von Tübingen bis Lörrach gehen. Schutzhütten entlang des Weges bieten Unterkunft.

Eine Herausforderung für alle Sinne ist das Wochenende für mutige Acht- bis Zwölfjährige auf dem Kandel. Hier heißt es, zu allen Tageszeiten die Natur kennenzulernen, Spiele und Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Termin ist der 21. bis 23. September. Ein Wochenende rund um Wellness, Beauty, Sleepover nur für Mädels wird am 17. und 18. November in Stetten angeboten. Masken, Haarkuren und Peelings sind angesagt für die Zehn- bis 14-Jährigen.

Silvester ohne "Dinner for one"? Den Jahreswechsel mal ganz anders feiern können Zehn- bis 15-Jährige in Albstadt-Onstmettingen. Es gibt eine fette Party in der ultimativen Disco. Der Blick vom Albtrauf über das Feuerwerk von halb Baden-Württemberg ist die Dreingabe. Veranstalter dieses überragenden Starts ins neue Jahr ist die Schwäbische Albvereinsjugend. Das ausführliche Programm des Jugendprogramms mit Anmeldung ist im Internet unter www.jugend-im-schwarwaldverein.de abzurufen.