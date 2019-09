Villingen-Schwenningen 900 protestieren bei Fridays For Future

Villingen-Schwenningen - Rund 900 Menschen gingen am Freitag in Villingen-Schwenningen im Rahmen einer Fridays For Future-Demonstration auf die Straße. Das Besondere an dem neuerlichen Protest für besseren Klimaschutz: Es beteiligten sich dieses Mal nicht nur Schüler, sondern beispielsweise auch Beschäftige und Mitglieder der "Omas gegen Rechts". Mit deren Unterstützung knackten die Aktivisten einen neuen zahlenmäßigen Rekord.