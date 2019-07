Villingen-Schwenningen 50 Prozent Zuschuss­ für Ringzug

Alle Fraktionssprecher begrüßten die Maßnahme als "Lückenschluss" und als touristische Aufwertung der Region. Die Verkehrsgesellschaft Bregtal mbH Villingen-Schwenningen wird ab Dezember bis 2027 die Busverkehre in der Südbaar übernehmen. Das ortsansässige Unternehmen war eines von drei Bewerbern um das Auftragsvolumen von 4,6 Millionen Euro, aufgeteilt in vier Lose. Als besonders erfreulich empfanden die Räte, dass "Geld und Arbeitsplätze in der Region bleiben" (Anton Knapp, SPD) und dass künftig ausschließlich Fahrzeuge mit der aktuellen Euro-Norm 6 eingesetzt werden.