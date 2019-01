Villingen-Schwenningen 400 Kilo Lebensmittel für Bedürftige

Anfangs teilte sie die Idee mit Facebook-Freunden und sammelte die Päckchen zu Hause, erzählt Dammert, die auch beruflich im sozialen Bereich tätig ist. Bald erweiterte sie den Aufruf über den Bekanntenkreis hinaus und auch aus dem Ruhrgebiet, Hamburg und Bremen habe sie Päckchen erhalten.

Teilweise auch eine umweltfreundlichere Spende aufs Konto, mit der sie dann die Produkte einkaufte, erzählt die Bad Dürrheimerin. Bis zum 21. Dezember 2018 konnten die Päckchen dann auch in die Geschäftsstelle in Schwenningen gebracht werden.

Änderungen in diesem Jahr

Und gar an Heiligabend habe es an ihre Türe geklingelt, erinnert sich Dammert und lächelt glücklich. Verteilt werden die Gaben seit Montag. Angefangen in Villingen, werden die Waren am Dienstag in Schwenningen und in den nächsten Tagen in den anderen der fünf Läden des Schwarzwald-Baar-Kreises, St. Georgen, Donaueschingen und Triberg vergeben. Jeder Kunde bekomme beim Einkauf eine Ware, erklärt Helgina Zimmermann. So könne die "wertvolle" Aktion über einen längeren Zeitraum jedem gleichermaßen eine Freude bereiten. Auch in diesem Jahr soll die Aktion wieder Kisten füllen, verrät Dammert. Diesmal aber mit mehr Vorbereitungszeit und ein paar Änderungen, wie etwa im logistischen Bereich: Dammert sei froh gewesen, als die Kisten aus ihrem Gästezimmer in den Tafelläden gelagert werden konnten. "Jetzt ist wieder Platz zum Wäsche aufhängen."