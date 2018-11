Die Hilfe für Härings Kulturcafé aus dem Kulturamt kommt prompt. 2500 Euro wird die Kleinkunstreihe von Rolf Klaiber für nächstes Jahr erhalten. VS-Schwenningen (st). Dieses Geld werde aus dem Topf Richtlinien zur Förderung der kulturellen Vereine und Einrichtungen in privater Trägerschaft durch die Stadt entnommen, sagte Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier am Mittwoch. Es komme nicht so oft vor, dass zum Jahresende noch Geld übrig bleibe. Doch dieses Jahr klappt es, so Dobmeier, dem viel an der Kleinkunstreihe in Schwenningen liegt. Rolf Klaiber indes ist begeistert. Dieses Geld sei ein "wunderbarer Grundstock". An der Veranstaltungspause bis Herbst 2019 hält er dennoch fest und will die 2500 Euro für das neue Programm verwenden. Wegen finanziellem Engpass des privaten Kleinkunstprojekts hatte Klaiber die Reißleine gezogen.