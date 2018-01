Villingen-Schwenningen 17 Konzerte an 19 Tagen

Weiterer Höhepunkt des Jubiläumsfestivals wird die Uraufführung von Sebastian Bartmanns Werk "Telemania" am 19. Mai in Alpirsbach und am 20. Mai in Pforzheim sein, bei der "Spark – die klassische Band" auf das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim treffen wird.

Zu Gast sind weiterhin der Sänger Max Mutzke mit seiner Band monoPunk, die Preisträger des Internationalen ARD-Musikwettbewerbs, die Ensembles Quadro Nuevo und Passo Avanti sowie das Martina Eisenreich Quintett und der Jazzchor Freiburg.

Ihren festlichen Abschluss findet die Jubiläumssaison am Pfingstmontag, 21. Mai, mit dem ARD-Preisträgerkonzert in Baiersbronn-Mitteltal mit dem Pianisten JeungBeum Sohn sowie dem an das Konzert anschließenden "Musikalischen Kulinarium" im Hotel Bareiss.

"Kinder entdecken Klassik", das Musikvermittlungsprojekt des Festivals, bietet erneut Probenbesuche im Rahmen der Probenphase des "Festivals der ARD-Preisträger" und Workshops sowie Aktionen in Zusammenarbeit mit dem Kinderboten, der Kinderzeitung des Medienpartners Schwarzwälder Bote an.

Mit dem "Familienpreis+" ermöglicht das Festival zusätzlich schon seit Jahren verschiedensten Familienkonstellationen mit Kindern ein preiswertes Konzerterlebnis. Im Jubiläums-Festivaljahr 2018 wird das Schwarzwald Musikfestival wiederum durch ein vielfältiges Engagement der Wirtschaft und des Landes Baden-Württemberg gefördert.

Eintrittskarten für alle Konzerte des Festivals sind im Vorverkauf zu erhalten unter Telefon 07441/5 20 42 05 oder per E-Mail an info@schwarzwald-musikfestival.de, sowie bei den Vorverkaufsstellen des Schwarzwälder Boten, Ticket-Hotline 07423/7 87 90 oder im Internet unter www.schwarzwaelder-bote.­de­/tickets.

Weitere Informationen: www.schwarzwald-musikfestival.de