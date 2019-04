Villingen-Schwenningen 100 Tage Oberbürgermeister: Roth zieht Bilanz

So wie in den Gemeinderat. Der ist bekannt für seine Grabenkämpfe im Niemandsland zwischen Villingen und Schwenningen. Die eine Seite hat der anderen lange nicht die Butter auf dem Brot gegönnt. Roth fordert ein Ende der zwanghaften Gleichmacherei – Mut zur Einzigartigkeit beider großen Stadtbezirke. Und bei der Gremienarbeit zeigt er als OB eine klare Kante, unterbindet zu ausschweifende Wortmeldungen, filtert das Kirchturmdenken und Emotionen heraus. Die zuletzt überhand nehmenden Anträge einiger Fraktionen auf Abhandlungen zu den verschiedensten Themen sind ihm ein Dorn im Auge. Doch er verbietet sie nicht – vielleicht auch, weil er das wegen des Rechts auf solche Anträge nicht kann. Stattdessen geht er das Dilemma strategisch an: Er rechnet den Stadträten in Arbeitsstunden und Euro vor, wie teuer die Beantwortung des zu erörternden Themas ist. "Ich informiere die Stadträte nur über ihre Anfragen und was diese bewirken", sagt er und lächelt.