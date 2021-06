1 Die Polizei warnt vor Fahrraddieben in der Doppelstadt. (Symbolfoto) Foto: RightFramePhotoVideo – stock.adobe.com

Die Polizei warnt vor Fahrraddieben, die im Zeitraum zwischen 12. Juni und 23. Juni mehrere Fahrräder in der Doppelstadt gestohlen haben.

Villingen-Schwenningen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12. und 13. Juni, stahlen die Unbekannten laut Polizei zwei Mountainbikes der Marke "Cone" und "Cone Race 4.9" in den Farben Blau und Schwarz. Beide Räder standen in einer Garage in der Villinger Herdstraße.

Am folgenden Wochenende, 18. bis 20. Juni, stahlen Diebe ein Mountainbike der Marke Bulls, dass im unverschlossenen Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Villinger Güterbahnhofstraße stand.

Wert der Räder im vierstelligen Bereich

Und im Zeitraum zwischen Dienstag, 22. Juni, und Mittwoch, 23. Juni, fiel den Fahrraddieben ein Mountainbike der Marke "Aspect" in den Farben Gelb/Neongrün in die Hände, dass in einem unverschlossenen Keller eines Hauses in der Eichendorffstraße stand.

Der Wert der gestohlenen Räder liegt insgesamt im vierstelligen Bereich. Hinweise nehmen die Polizeireviere VS-Villingen, Telefon 07721/601-0, VS-Schwenningen, Telefon 07720/8500-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.