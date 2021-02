Viele Künstler am Werk Saba-Gelände begeistert mit Graffitis

Dort prangen die Bilder von ehemaligen SERC- und FC 08-Spielern in Saba-Trikots, erinnern an glorreiche Sportzeiten in der Doppelstadt. Auch an anderen Stellen spiegelt sich der einst berühmte Rundfunkhersteller aus Villingen in gleich mehreren Facetten wider. Der alta Saba-Kult wird hier wieder zum Leben erweckt. Doch der Kreativität waren keineswegs Grenzen gesetzt – egal ob Fantasie-Motive oder tierische Werke: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.