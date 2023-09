Es ist wieder so weit: In New York findet die Fashion Week statt. Am Mittwoch startete Victoria’s Secret mit einem Kick-Off Event für den neuen Film der berühmten Modemarke. Hier sind die schönsten Looks des Abends.

Es ist wieder so weit: In New York beginnt in diesen Tagen die Fashion Week und die Modewelt blickt auf die Stadt. Den Beginn machte am Mittwochabend Victoria’s Secret. Die weltberühmte Unterwäschemarke veröffentlicht am 26. September den Film „The Victoria’s Secret World Tour“ auf Prime Video.

Der Film soll die Zuschauer und Zuschauerinnen einen Blick hinter die Kulissen gewähren und die kreativen Prozesse der Modeschöpfer begleiten. Doch auch Kreative aus anderen Bereichen wie beispielsweise der Musik und dem Film sollen eine Rolle spielen.

Edle Looks zur Auftaktveranstaltung

Zur Feier des Films versammelten sich Topvertreter der Modewelt auf dem rosa Teppich in New York und sorgten für einen gelungenen Auftakt der Fashion Week. Von strahlendem gelb über schimmerndes Gold war bis zu elegantem schwarz alles dabei. Hier sind unsere Lieblingslooks des Abends.