1 Kai Sieb wechselt zum SV Eutingen. Foto: Kraushaar

Zwei Abgänge, drei Neuzugänge: Der VfL Nagold wird mit einem leicht veränderten Gesicht in die Verbandsliga-Rückrunde gehen. Doch wer sind die Neuen?















Lange war es in Sachen Spielerwechsel beim VfL Nagold ruhig geblieben, in Sachen Zu- und Abgängen hielt man sich beim Fußball-Verbandsligisten bedeckt, auch weil einige Positionen noch nicht in trockenen Tüchern waren. "Es haben sich ein paar Spieler im Training vorgestellt, aber bis auf zwei Optionen haben wir noch nichts konkretes", hatte sich VfL-Trainer Armin Redzepagic kurz nach dem Gang in die Winterpause entlocken lassen.

Inzwischen kommt jedoch Licht ins Dunkel: Mit Kai Sieb (SV Eutingen) und Rajmund Csima (FC Gärtringen) stehen zwei Abgänge offiziell fest. Ihnen stehen mit Jan-Christian Beifuß, Laurentin Biemel und Gianluca Trianni drei talentierte Neuzugänge gegenüber. "Alles junge Spieler mit Perspektive und alle für die Offensive", stellt Redzepagic fest.

In die Rolle hineinwachsen

Der Nagolder Coach zeigte sich dankbar gegenüber der Leitung der VfL-Fußball-Abteilung um Marco Quiskamp und Raphael Schaschko, die sich um eine Verpflichtung für Alternativen für den Verbandsligakader bemüht hatten. "Wir haben gute Erfahrungen bei der Weiterentwicklung von jungen Spielern", ist Redzepagic zuversichtlich, dass das Trio in eine Rolle in der Verbandsliga hineinwachsen und die Abgänge von Kai Sieb und Rajmund Csima kompensieren kann.

Sieb war vor eineinhalb Jahren zum Nagolder Landesligakader gestoßen und gehörte gleich in seinem ersten Jahr der Meistermannschaft an. Nach diversen Rückschlägen wurde es für den Außenstürmer im Verbandsligakader aber eng. Neben einigen Kurzeinsätzen kam Sieb vornehmlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Seinem Ziel, zukünftig als Spieler oder Co-Trainer zu arbeiten, ist er jetzt mit dem Wechsel zum SV Eutingen näher gekommen. "Sieb hatte sich vorbildlich eingesetzt. Wir wollten ihm für seine weitere Entwicklung keine Steine in den Weg legen", so Redzepagic.

Immer im Training

Über Rajmund Csima sagt der VfL-Trainer: "Er war natürlich mit dem Wunsch auf Spielzeiten zu uns gekommen, hatte auch mit zwei Toren zu Saisonbeginn einen guten Start. Dann kam er aber nicht mehr wie gewünscht zum Zug, auch weil die Konkurrenz vorne sehr groß ist. Aber er war immer im Training, hat immer Gas gegeben. Wir ließen ihn nur ungern ziehen und auch nur unter der Voraussetzung, dass wir Ersatz für ihn bekommen können."

Einer davon ist Jan-Christian Beifuß, der schon in der Jugend beim VfL Nagold gespielt hatte und dann zum SSV Reutlingen gewechselt war. Der 19-jährige Stürmer war dort in die Oberligamannschaft aufgerückt und bekam trotz großer Konkurrenz einige Einsätze. Beifuß wohnt in Nagold, ist sehr schnell und wendig und könnte mit seinen 1,87 Metern zum klassischen Stoßstürmer im VfL-System mit seinen starken Flügelspielern werden.

Gianluca Trianni ist ebenfalls 19 Jahre alt. Die Mutter des groß gewachsenen Stürmers stammt aus Nagold, der Vater aus Sindelfingen. Trianni war ein halbes Jahr vereinslos und hat bereits zwei Einsätze in der zweiten Mannschaft des VfL absolviert, darunter eines mit zwei Toren beim 5:3-Sieg beim 1. FC Altburg. "Ein Stürmer mit Potenzial für die Verbandsliga-Truppe", urteilt Redzepagic.

In der U19 bei den Kickers

Das gilt auch für den dritten Neuzugang: Laurentio Biemel von der SKV Rutesheim. "Er hat in der Jugend schon höherklassig gespielt, in der U19 der Stuttgarter Kickers, und im Training mit Beweglichkeit, Auge und einem guten Abschluss überzeugt", sagt Redzepagic, der sich zuversichtlich zeigt, dass das Trio den VfL in der Rückrunde weiterbringen kann. Dass Biemel als junger Spieler in einem sehr großen Kader bei der SKV Rutesheim, die sich als Tabellenletzter mit zehn Punkten permanent im Abstiegskampf befindet, keinen leichten Stand hat, ist nachvollziehbar – auch weil der neue Trainer Christopher Baake in der aktuellen Situation natürlich auf Erfahrung setzt.

Ob sich angesichts des neu entfachten Konkurrenzkampfes im VfL-Kader weitere Veränderungen auftun, könne Redzepagic zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausschließen.