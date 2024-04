9 War nicht im Mannschaftstraining dabei: Alexander Nübel Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart ist ohne seinen Stammtorhüter in die Trainingswoche gestartet. Das ist der Grund.









Alexander Nübel hält sich offenbar einfach gern im Hintergrund auf. Zuletzt zu beobachten am vergangenen Samstagabend in Dortmund. Rund 8000 enthusiastische Fans feierten den Keeper mit Sprechchören. Weil er wieder einmal eine sehr gute Partie abgeliefert und so einen entscheidenden Teil dazu beigetragen hatte, dass der VfB die drei Punkte mit nach Stuttgart nehmen konnte.