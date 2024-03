VfB Stuttgart Vereinspolitik: Forderungen und Debatten – was passiert jetzt im Aufsichtsrat der VfB AG?

1 Von der bei der Präsentation des auch als „Weltmarkenbündnis“ titulierten Porsche-Deals ausgestrahlten Harmonie schient aktuell nicht mehr viel übrig – Alexander Wehrle (VfB AG), Britta Seeger (Mercedes Benz), Lutz Meschke (Porsche), Ralf Hofmann (MHP) und Claus Vogt (VfB/v. l.). Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Beim VfB Stuttgart baut sich in Sachen Aufsichtsratsvorsitz Unmut auf. Während die Ultras klare Forderungen an die Clubführung richten, spielt diese auf Zeit.









Seit wenigen Wochen ist der lange anvisierte Porsche-Deal von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) durchgewunken, die erste 20-Millionen-Euro-Tranche mittlerweile geflossen, die Investoren-Vertreter (Finanzvorstand Lutz Meschke und Produktionsvorstand Albrecht Reimold), wurden in den Aufsichtsrat des VfB Stuttgart aufgenommen. Doch Ruhe herrscht in der Causa noch lange nicht. Zum einen, weil Meschke wegen einer privaten Immobilie in Kitzbühel in die Schlagzeilen geraten ist, zum anderen, weil ein interner Kampf um den Aufsichtsratsvorsitz entbrannt ist.