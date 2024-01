VfB Stuttgart Transfermarkt: Der VfB kann weiter auf Serhou Guirassy zählen

28 Arbeiten noch mindestens bis zum Sommer zusammen: Serhou Guirassy und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: dpa/Tom Weller

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zählt in dieser Saison zu den erfolgreichsten und damit auch begehrtesten Stürmern in Europa. Doch ein Wechsel in diesem Transferfenster wird nicht stattfinden.









Satte 17 Treffer in 14 Ligaspielen hat Serhou Guirassy in dieser Saison für den VfB Stuttgart bisher erzielt. Ohne Frage eine außerordentlich gute Statistik. Der Angreifer, der aktuell beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste weilt, aber aufgrund einer Muskelverletzung bisher noch nicht eingreifen konnte, ist begehrt auf dem Transfermarkt. Entsprechend ranken sich seit Monaten Gerüchte um den Angreifer. Die Anzahl der Vereine aufzuzählen, die ihn angeblich verpflichten wollen, würde den verfügbaren Rahmen sprengen.