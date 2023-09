Auch bei der zweiten öffentlichen Trainingseinheit des VfB Stuttgart in dieser Woche standen die Fans an der Mercedesstraße wieder Schlange.

Der Andrang auf Platz eins des Clubgeländes war erneut riesig – vermutlich zum letzten Mal in diesem Jahr. Es war die letzte öffentliche Trainingseinheit des VfB Stuttgart in dieser Woche, und in der kommenden Woche geht bekanntlich die Schule wieder los. An diesem Donnerstag konnten die Profis also noch einmal vor vollem Haus mit 650 Fans performen – und taten dies mit hoher Intensität. In zahlreichen Spielformen ging es dem Trainerteam um Sebastian Hoeneß vor allem darum, dem Nachwuchs die Chance zum Vorspielen zu ermöglichen.

Schließlich befinden sich in Woo-yeong Jeong, Hiroki Ito, Serhou Guirassy, Silas Katompa, Leonidas Stergiou und Jovan Milosevic sechs Profis auf Länderspielreise. Diese Lücken galt es aufzufüllen. Weshalb wie schon am Vortag Leon Reichardt, Mattis Hoppe, Raul Paula, Anrie Chase und Benny Boakye zeigen konnten, was sie drauf haben.

Nach ihrer Erkältung zumindest wieder auf dem Platz standen Dan-Axel Zagadou und Atakan Karazor. Derweil Deniz Undav und Josha Vagnoman in separaten Laufeinheiten weiter an ihren Comebacks arbeiteten. In unserer Bildergalerie liefern wir noch einmal Eindrücke vom Training am Mittwoch – viel Spaß beim Durchklicken!