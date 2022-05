So läuft der Dauerkarten-Verkauf für die kommende Saison

Der Blick geht schon wieder nach vorne: Wenige Tage nach dem emotionalen Saisonfinale im Heimspiel gegen den 1. FC Köln hat der VfB Stuttgart den Ablauf für den Verkauf von Dauerkarten für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga bekannt gegeben. Er läuft in den kommenden Wochen in drei verschiedenen Phasen ab.

Phase 1 (Dienstag, 24. Mai, bis Montag, 13. Juni): Ab kommenden Dienstag können alle Inhaber einer Dauerkarte aus der Saison 2019/20 ihren Stammplatz wieder buchen – in der zurückliegenden Spielzeit gab es keinen Dauerkarten-Verkauf aufgrund der über weite Strecken coronabedingten Geisterspiele.

Phase 2 (Mittwoch, 15. Juni, bis Sonntag, 19. Juni): Hier können alle Dauerkartenbesitzer auf einen anderen freien Platz in der Mercedes-Benz-Arena wechseln. Ein Zukauf von Stehplätzen ist in dieser Phase allerdings nicht möglich, da diese frühestens im dann folgenden Mitglieder-Vorverkauf angeboten werden.

Phase 3: Ab dem 20. Juni startet dann der Vorverkauf für alle Mitglieder, die derzeit nicht in Besitz einer Dauerkarte sind. Ob es danach noch einen freien Verkauf für Nicht-Mitglieder geben wird, ist offen. In der Vergangenheit stoppte der VfB immer den Vorverkauf ab einer bestimmten Grenze, um für die jeweiligen Spiele noch Tagestickets verkaufen zu können.

Preise: Die Preisspanne bewegt sich zwischen 225 Euro für einen Stehplatz im Unterrang der Cannstatter Kurve bis zu 799 Euro für einen Sitz auf Höhe der Mittellinie im Oberrang der Haupttribüne – der Unterrang wird in der kommenden Saison umgebaut und steht daher nicht zur Verfügung.

Bestellmöglichkeiten: Die Karten können sowohl online als auch telefonisch (0711 88 33 1893) erworben werden. Auch ein persönlicher Vor-Ort-Kauf ist möglich – entweder im VfB-Fancenter direkt am Stadion (Mercedesstraße 73) oder im VfB-Fanshop im Breuningerland in Ludwigsburg.