Seit 12 Uhr am Freitagmittag ist klar, wie das neue Trikot aussieht, in dem der VfB Stuttgart künftig seine Heimspiele bestreitet. Und in welchen Jerseys die Torhüter künftig Bälle fangen. Die Shirts der Keeper sind grün-schwarz und orange-schwarz, das Trikot der Feldspieler ist traditionell weiß mit einem roten Brustring. Doch es gibt zahlreiche Details.

Eingearbeitet in die weiße Fläche sind Motive aus der Stadt Stuttgart – 24 an der Zahl. Etwa die Wilhelma, die Cannstatter Kanne, die Markthalle, die Stiftskirche oder das Schloss Solitude. „Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen dürfen und wollen wir wieder nah ran an die Stadt, an die Fans, an die vielen Menschen, die den VfB im Herzen tragen und uns immer unterstützen – denn das macht einen Traditionsverein aus“, sagt Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende der VfB AG, und ergänzt: „Mit dem Design unseres neuen Heimtrikots verdeutlichen wir dies symbolisch.“

Tobias Röschl, der Vorstand Marketing und Vertrieb beim VfB-Ausrüster Jako bestätigt: „Die grafischen Umrisse der Sehenswürdigkeiten aus Stuttgart und Umgebung zeigen die besonderen Orte der Region, in der der VfB zuhause ist.“ Heimatverbundenheit soll so transportiert werden.

Recyceltes Polyester

Gefertigt werden alle neuen VfB-Trikots wie bereits in der vergangenen Saison aus hundert Prozent recyceltem Polyester hergestellt. Damit ist der Club auch weiterhin nachhaltig unterwegs, was mittlerweile auch für die Erfüllung der Lizenzbedingungen ein wichtiges Kriterium ist. „Mit der Herstellung der Trikots aus recyceltem Material setzen wir gleichzeitig ein weiteres Zeichen für Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit“, sagt Tobias Röschl.

Ein weiteres kleines Detail ist in den Torwarttrikots versteckt. Deren Etikett im Kragen erinnern im Design an eine Eintrittskarte der Meistersaison 1991/1992. Eine Hommage an den 92-er-Titel hatte es zuletzt schon im Saisonfinale gegeben. Das Sondertrikot, in dem das VfB-Team gegen den 1. FC Köln antrat, erinnerte an das Shirt von 1992.

Die neuen Trikots kosten 84,99 Euro in den Erwachsenengrößen und 64,99 Euro in den Kindergrößen. Vom Heimtrikot gibt es auch eine Damenversion. Mitglieder und Dauerkartenbesitzer erhalten einen kleinen Rabatt.