VfB Stuttgart: Neue Hoffnung bei Alexander Nübel und Deniz Undav

Am Sonntag war nicht sonderlich viel geboten auf dem Clubgelände des VfB Stuttgart. Die wenigen Zuschauer am Trainingsplatz bekamen die Startelfspieler der Partie gegen den 1. FC Köln (1:1/Liveticker und Statistiken) gar nicht zu sehen. Sie absolvierten ihr Programm im Kraftraum. Alle anderen legten eine eher kurze Einheit auf dem Rasen hin – dabei aber gab es durchaus Positives zu berichten.

Erstmals seit seiner Hüftverletzung absolvierte Alexander Nübel wieder einen Teil der Einheit im normalen Programm. Der Torhüter fehlte zuletzt und wurde in den vergangenen drei Partien von Fabian Bredlow vertreten. Am Samstag hatte er sich aber bereits vor der Partie, die er auf der Tribüne verfolgte, optimistisch geäußert. „Endlich läuft es etwas besser. Die ersten zehn Tage nach Verletzung waren gar nicht gut. Da ging gar nichts“, sagte Nübel, „doch an diesem Samstag konnte ich wieder torwartspezifische Übungen machen. Ich hoffe, dass ich nicht mehr allzu lange raus bin.“

Deniz Undav trainiert schon wieder fleißig

Wie beim Stammkeeper gibt es auch bei Deniz Undav die Hoffnung, dass er schon am kommenden Samstag (18.30 Uhr) im Spiel beim VfL Wolfsburg wieder mitmischen kann. Der Angreifer, der bislang 14 Bundesligatore erzielt hat, absolvierte am Sonntagvormittag schon wieder intensive Läufe und auch Übungen mit dem Ball. Seinen Einsatz am Samstag hatte ein leichter Muskelfaserriss verhindert. Undavs Programm spulte am Sonntag auch Rückkehrer Nikolas Nartey ab, der sich nach einem Knorpelschaden monatelang in der Reha befand – teils in seiner dänischen Heimat.

Am Montag haben die Profis des VfB Stuttgart frei. Weiter geht es am Dienstagvormittag mit einer öffentlichen Einheit.