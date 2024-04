Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren verfolgten am Sonntag 60 000 Fans ein Heimspiel des VfB Stuttgart. Die augenfälligste Neuerung beim 3:3 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim war dabei ohne Frage die neue Haupttribüne, deren Unterrang von nun an wieder komplett für Zuschauer freigegeben ist.

Es haben sich aber auch darüber hinaus einige Kleinigkeiten geändert. Zum Beispiel die neuen Drehkreuze, über denen beim Einlass hell leuchtende LEDs ständig wechselnde Informationen an die Zuschauer weitergeben. Und auch bei den Trainerbänken und Coachingzonen hat sich etwas getan, wie alte Markierungen und neue Schriftzüge zeigen. In der Bildergalerie blicken wir auf einige Neuerungen in der Stuttgarter MHP-Arena. Viel Spaß beim Durchklicken.