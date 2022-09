13 Josha V Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

VfB-Neuzugang Josha Vagnoman droht noch länger auszufallen. Der Außenverteidiger sollte eigentlich eine Baustelle im VfB-Kader endgültig schließen, absolvierte aber bisher erst zwei Pflichtspiele über 90 Minuten.















Der Start bei seinem neuen Club verlief vielversprechend für Josha Vagnoman. Nach seinem Wechsel vom HSV zum VfB, der sich lange hingezogen hatte, absolvierte er eine reibungslose Vorbereitung. Mit seiner Verpflichtung glaubte man bei den Schwaben eine Baustelle auf der rechten Bahn geschlossen zu haben. Dort kann Vagnoman entweder als klassischer Rechtsverteidiger in einer Viererkette oder als sogenannter Schienenspieler in einer Dreier-/Fünferkettenformation agieren.

Beim 1:1 zum Saisonauftakt gegen Leipzig zeigte er eine solide Leistung. Doch es blieb einer von nur zwei Einsätzen über 90 Minuten. In den folgenden Spielen wurde er zwar immer präsenter, die Gelb-Rote-Karte aus dem Spiel gegen Schalke stoppte diese Entwicklung jedoch jäh. Den Südgipfel gegen die Bayern verpasste Vagnoman gesperrt, seither stoppt ihn eine Verletzung, die er sich im Training zugezogen hatte.

Josha Vagnoman verpasste bereits 62 mögliche Pflichtspiele

Nach einem Schlag auf den Knöchel reagierte dieser entsprechend, ein Knochenödem war die Folge. Bisher verhinderte es eine Rückkehr ins Mannschaftstraining, auch die ersten drei Einheiten dieser Woche verpasste der ehemalige Hamburger. Ein Einsatz am Samstag in Wolfsburg ist mehr als unwahrscheinlich (15.30 Uhr, Liveticker). Es wäre bereits das dritte Pflichtspiel in dieser Saison, in dem der Außenverteidiger fehlen würde. Seit seinem Profidebüt verpasste Vagnoman bereits 62 mögliche Pflichtspieleinsätze aufgrund von Verletzungen, darunter unter anderem ein Sehnenriss, ein Fußbruch und mehrere muskuläre Verletzungen.

Besser sieht es dagegen bei Luca Pfeiffer aus. Der im Sommer neu dazugekommene Stürmer hat seine Rotsperre aus dem Spiel gegen Köln abgesessen. Pfeiffer ist voll im Training, hatte am Montag noch lange nach der Einheit auf dem Platz mit Pascal Stenzel, Florian Müller und Fabian Bredlow noch viel Spaß beim Lattenschießen. Er dürfte am Wochenende wieder im Kader der Stuttgarter stehen.