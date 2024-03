1 Thomas Ignatzi (li.), Alexander Wehrle (Mi.) und Rouven Kasper: Der Vorstand der VfB Stuttgart AG hat das Ziel, die Lage im Verein zu beruhigen. Foto: Baumann

Die Vorstände Alexander Wehrle, Thomas Ignatzi und Rouven Kasper erklären, dass die Unruhe für den VfB Stuttgart zur Unzeit kommt – und wie sie die Lage beruhigen wollen.









Der Machtkampf beim VfB Stuttgart ging an diesem Freitag in die nächste Runde: Erst wendeten sich die Präsidiumsmitglieder Rainer Adrion und Christian Riethmüller von Präsident Claus Vogt ab – und zweieinhalb Stunden später folgte schon die nächste Pressemitteilung. Diesmal vom dreiköpfigen Vorstand der VfB Stuttgart AG. Alexander Wehrle (Vorsitzender), Thomas Ignatzi (Finanzen und Verwaltung) sowie Rouven Kasper (Marketing und Vertrieb) gossen mit ihrer Stellungnahme zwar kein weiteres Öl ins lichterloh brennende Feuer, äußerten aber ihren Unmut. Und erklärten, was sie tun wollen, um die Lage zu befrieden.