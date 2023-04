10 Im Training zum Wochenstart ging es hoch her. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat nach einem Tag Pause den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Es ist eine kurze Woche Bereits am Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker) steht das Schwabenduell in der Fuggerstadt an. Gegen den FC Augsburg will die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß möglichst da anknüpfen, wo sie beim 3:3 gegen Borussia Dortmund aufgehört hat.