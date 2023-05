Gegner Hamburger SV – das kommt auf den VfB in der Relegation zu

VfB Stuttgart in der Relegation

1 Tanguy Coulibaly (re.) und der VfB Stuttgart müssen in der Relegation gegen den Hamburger SV antreten. Zuletzt trafen sich die Teams zu einem Testspiel im Sommer 2020. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart trifft in den Relegationsspielen um den Ligaverbleib auf den Hamburger SV. Was zeichnet das Team aus? Was kommt auf den VfB zu? Der HSV im umfangreichen Überblick.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Erst vor einigen Tagen war die ruhmreiche Vergangenheit des Hamburger SV präsent wie schon lange nicht mehr. Gemeinsam mit den Helden vergangener Tage erinnerte man sich in der Hansestadt an den Triumph im Europapokal der Landesmeister vor genau 40 Jahren. Und beinahe hätte es auch in der Gegenwart einen Grund zum Feiern gegeben.