Der Start rückt immer näher. Gut drei Wochen sind es noch, dann steigt der VfB Stuttgart in die neue Saison in der Fußball-Bundesliga ein. Im Heimspiel gegen den VfL Bochum am 19. August werden auch im Unterrang der Haupttribüne wieder Fans sitzen – erstmals seit der emotionalen Rettung gegen den 1. FC Köln im Mai 2022. In der vergangenen Saison war dieser Bereich dann eine einzige große Baustelle, da das Stadion im Vorfeld der EM 2024 grundlegend erneuert wird.

Jetzt sind die Arbeiten auf der Zielgeraden. Zumindest in den beiden seitlichen Bereichen der Haupttribüne, wo gegen Bochum – wie auch in allen anderen Hinrunden-Spielen – Zuschauer zugelassen sein werden. Wie sieht es derzeit in der MHP-Arena aus? In unserer Bildergalerie zeigen wir aktuelle Eindrücke aus dem Stuttgarter Stadion. Viel Spaß beim Durchklicken.