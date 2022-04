14 Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der VfB Stuttgart hat im Kampf gegen den Abstieg durch eine schwache Anfangsphase im Spiel bei Hertha BSC seine Trümpfe aus der Hand gegeben. Wie ist das zu erklären?















Link kopiert

Die Szenen hatten schon etwas von Untergangsstimmung. Borna Sosa war auf dem Rasen des Olympiastadion in die Knie gegangen, sein Trikot hatte der Kroate vors Gesicht gezogen. Sasa Kalajdzic trottete wenige Minuten später mit den Kollgen in die Kurve, in der die Stuttgarter Fans standen – und weinte. Andere blickten einfach ins Leere. Weil sie fast alle im schlech möglichsten Moment ihre Leistung nicht hatten abrufen konnten. Die Folgen? Folgenschwer!