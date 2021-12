7 Die Anzeigentafel zeigt es in schönster 90er-Jahre-Optik: 2:2 trennen sich der VfB und Bayern München, das am Ende der Saison 93/94 den ersten Meistertitel seit 1990 gewinnt. Der VfB schließt die Saison als Siebter ab. Die Trainer, die am vierten Spieltag noch auf der Bank sitzen,erleben das Saisonende nicht mehr. Beim VfB wird Christoph Daum durch Jürgen Röber ersetzt, bei den Bayern übernimmt Franz Beckenbauer den Job von Erich Ribbeck. Foto: Baumann

Am Dienstag (18.30 Uhr) gastiert der FC Bayern München beim VfB Stuttgart. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir auf besondere Begegnungen der Vergangenheit zurück. Dieses Mal: Der vierte Spieltag der Saison 1993/94.















Link kopiert

Stuttgart - Es war noch die Zeit, als vom Südgipfel oder Südschlager die Rede war. Immer dann, wenn sich der VfB Stuttgart und der FC Bayern München gegenüberstanden. Packende Duelle waren das oft, in denen längst nicht immer der große FC Bayern den Platz als Sieger verließ.

So wie in der Spielzeit 1993/94. Es war die große Zeit des FC Hollywood, an der Säbener Straße war fast wöchentlich Theateraufführung. In Stuttgart ging es ebenfalls unruhig zu. Nach Meisterschaft 1992 und Leeds-Trauma ging es sukzessive abwärts. Patz sieben am Ende der Saison 1993/94 galt schon als Misserfolg.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das sagt Sven Mislintat zum Machtkampf beim VfB

Wie schon gesagt: Andere Zeiten. An diesem Dienstag (18:30 Uhr) empfängt der VfB als Tabellen-15. den FC Bayern, der wie gewohnt an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga thront. Anlass genug, noch einmal auf eines der vielen legendären Duelle aus der Vergangenheit zurückzublicken. So wie jenes im August 1993.

Viel Spaß mit unserer Bildergalerie!