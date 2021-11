1 Die Fans müssen am kommenden Samstag wieder Maske im Stadion tragen. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Stuttgart - Es dauerte nach der 1:4-Klatsche beim FC Augsburg nur einen Tag, ehe Sven Mislintat den Blick wieder nach vorn richtete. „Wir gewinnen und verlieren zusammen. Ein Wir. Ein Team. Ein Club. Am Samstag gehen wir wieder raus mit allen die und allem was wir haben“, teilte der Sportchef des VfB Stuttgart via Instagram mit. Sein Ziel: Möglichst viele VfB-Anhänger dazu zu bewegen, dem Schlüsselspiel gegen Arminia Bielefeld an diesem Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Liveticker) vor Ort beizuwohnen. Die Schwaben brauchen dringend einen Stimmungsaufheller – und allem voran Punkte, um sich nicht vor der anstehenden Länderspielpause auch tabellarisch vollends im Abstiegskampf zu befinden.

„Lasst eure Energie wie gegen Union wieder unsere werden. Come on 40 000 +!“ schließt Mislintat sein Statement. Stand Donnerstagvormittag wird die Vier vor der offiziellen Zuschauerzahl allerdings ein hehrer Wunsch bleiben. 30 500 Tickets wurden bisher abgesetzt, bestätigt ein Vereinssprecher auf Nachfrage. Darin eingerechnet sind bereits die 11 000 abgesetzten „Mini-Dauerkärtle“, die seit der Vorverkaufsphase des Spiels gegen die Eisernen angeboten werden und die jetzt noch vier Heimspiele bis Jahresende zu Sonderkonditionen beinhalten. Insgeheim rechnet man beim Club mit dem Brustring mit etwa 33 000 Zuschauern am Samstag. Das würde ein Plus von exakt 465 im Vergleich zum Spiel gegen Union bedeuten. Um diese Zahl zu erreichen, versucht der VfB alles.

So kommunizierte die Marketingabteilung, dass es für das Spiel „einige Specials“ geben werde, darunter „exklusive Ticket-Pakete und vergünstigte Kindertickets für die gesamte Arena.“ Auch eine „Danke-Aktion“ gibt es. So hat der VfB alle Beschäftigten von sechs Krankenhäusern aus der Region für die Heimspiele gegen Bielefeld und Mainz eingeladen. 600 Tickets aus diesem Kontingent wurden bisher abgerufen.

Unabhängig davon wie viele Zuschauer auch immer am Samstag in die Arena pilgern werden, sie alle können sich auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen. Aufgrund der in Baden-Württemberg ausgerufenen Warnstufe der Corona-Schutzverordnung tritt die Maskenpflicht im Stadion wieder in Kraft – und zwar von Ein- bis Auslass, auch am zugeteilten Platz muss Maske getragen werden.

Weiterhin in Kraft ist das vom VfB bereits gegen die Berliner genutzte 2-G-Optionsmodell. Zutritt in Stadion erhalten nur Personen, die genesen oder geimpft sind und dies digital (Corona-Warn-App, Luca-App, CovPass-App) nachweisen können. Der Ticketverkauf erfolgt ausschließlich online. Das digitale Kassenhäuschen auf der VfB-Homepage bleibt bis kurz vor Anpfiff geöffnet.