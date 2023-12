VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Dominant und spielerisch stark – wie der VfB den BVB abgekocht hat

14 Silas Katompa erzielt das 2:0 für den VfB Stuttgart im Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart steht nach einem hoch verdienten Sieg gegen Borussia Dortmund im Pokal-Viertelfinale. Wie konnte das Team den vermeintlichen Titeljäger derart dominieren? Eine Analyse.









Die Fans des VfB Stuttgart mussten auch am Mittwochabend wieder tief in ihrem Gedächtnis kramen – denn all diese Jubellieder waren ja jahrelang nicht zu gebrauchen. Doch schon Minuten, ehe der Abpfiff ertönt war im Pokal-Achtelfinale der Stuttgarter gegen Borussia Dortmund sangen sie: „. . . und wir holen den DFB-Pokal, und wir werden deutscher Meister.“ Denn plötzlich scheint alles möglich im schwäbischen Fußball-Wunderland.