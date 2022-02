12 Intensiver Austausch: Trainer Pellegrino Matarazzo (li.) und Stürmer Sasa Kalajdzic. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Stuttgart - Sollte noch irgendjemand irgendeinen Zweifel an den Qualitäten von Sasa Kalajdzic gehabt haben – Pellegrino Matarazzo, der Trainer des VfB Stuttgart, versuchte sie am Donnerstag zu zerstreuen. „Sasa weiß, dass er unser Stürmer ist, der uns zum Klassenverbleib schießen wird“, sagte Matarazzo also über seinen österreichischen Angreifer und nährte dann die Hoffnung auf einen Startelfeinsatz an diesem Freitag im Landesduell bei der TSG Hoffenheim (20.30 Uhr): „Sobald Sasa mir das Zeichen gibt, dass er 60 bis 90 Minuten lang marschieren kann, steht er auf dem Platz, das ist klar.“

Kalajdzic litt zuletzt ja an den Folgen seines Blutergusses in der Wade, im vergangenen Heimspiel gegen den VfL Bochum (1:1) stand er „nur für den Notfall im Kader“, wie es Matarazzo sagte. Der Coach gab nun einen Einblick in den Austausch mit seinem Torjäger. „Aktuell, so sagt das Sasa, hat er noch ein bisschen Probleme mit der Pumpe, er hatte zweieinhalb Wochen fast nur Lymphdrainagen wegen seiner Wade.“

Daniel Didavi ist noch in Isolation

Die Frage also wird sein, inwieweit Ka­lajdzic’ Kondition reichen wird – im Idealfall soll er in der Sinsheimer Arena wieder seine altbekannten Qualitäten auf den Platz bringen, die Matarazzo am Donnerstag nochmals neu umschrieb: „Sasa ist ein Spieler, der, wenn er sich fit fühlt, eine gewisse Präzision im letzten Drittel hat und sehr kombinationsstark ist.“

Auch Tanguy Coulibaly und Enzo Millot sind nach überstandenen Corona-Infektionen wieder im Training, ob sie eine Option für die Partie in Hoffenheim sein werden, ist offen. Dagegen befindet sich der ebenfalls positiv auf das Virus getestete Daniel Didavi weiter in häuslicher Isolation.

