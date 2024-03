VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin: Trainer-Spitze für Atakan Karazor zeigt Wirkung

24 Atakan Karazor zeigte eine starke Leistung. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart ist erstmals seit 63 Spielen ohne den etatmäßigen Kapitän Waldemar Anton in der Startelf angetreten. Sein Vertreter zeigte eine starke Vorstellung. Ob die mit der Trainer-Spitze vom Donnerstag zusammenhängt?









Weil Waldemar Anton die Woche über angeschlagen war und nur eingeschränkt trainieren konnte, verzichtete Trainer Sebastian Hoeneß auf den Kapitän in der Startformation. 63 Ligaspiele in Folge stand Anton zuletzt in der Anfangself. Seine Vertretung? Atakan Karazor. Der Mittelfeldorganisator steht im teaminternen Ranking an einer Spitzenposition und führte den VfB erstmals überhaupt als Kapitän aufs Feld. Und spielte groß auf. Gewohnt ballsicher und passstark orchestrierte Karazor das Spiel der Schwaben aus der Tiefe.