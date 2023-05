1 Am 10. September 2023 findet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung des VfB statt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Eine Initiative um vier Mitglieder des VfB Stuttgart hatte eine außerordentliche Mitgliederversammlung und Abwahlanträge angestrebt. Die Frist ist abgelaufen. Was ist aus dem Unterfangen geworden?









An diesem Samstag kämpft die Mannschaft des VfB Stuttgart um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Gelingt der letzte Schritt auf dem Weg zur Rettung, ist erst einmal Pause angesagt rund um das Clubgelände an der Mercedesstraße – zumindest in sportlicher Hinsicht. Neben der angekündigten Saisonanalyse ging es zuletzt auch um die Frage: Folgt schon in der Sommerpause eine außerordentliche Mitgliederversammlung?