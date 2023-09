Der VfB Stuttgart tritt an diesem Samstag beim 1. FSV Mainz 05 an. Der Trainer Sebastian Hoeneß muss auf Woo-yeong Jeong verzichten. Wer ersetzt den Südkoreaner? Wir haben die voraussichtliche Startformation.

Die Ausgangslage könnte schlechter sein am vierten Spieltag dieser neuen Bundesligasaison. Der VfB Stuttgart hat bereits sechs Punkte auf dem Konto – und hat nun die Chance, den Start in die Runde noch zu veredeln. Erst mit dem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker), dann mit dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 (Freitag, 20.30 Uhr). An das Duell mit dem Aufsteiger denkt im weiß-roten Tross aber noch niemand.

Schwer genug, so der Tenor, wird die Aufgabe bei den Mainzern, gerade weil der FSV schlecht in die Saison gestartet ist. „Viele Zweikämpfe, hohes Verteidigen und Stressen, um uns nicht in unser Spiel kommen zu lassen“ – das kommt laut Sebastian Hoeneß auf das VfB-Team zu. Der Trainer fordert: „Wir müssen lange Zeit widerstandsfähig sein.“

Personell ist er gegenüber dem 5:0 über den Sc Freiburg zu einer Änderung gezwungen, da Woo-yeong Jeong bei den Asienspielen weilt. Für den Südkoreaner wird wohl Enzo Millot in die Startelf zurückkehren. Auch Lilian Egloff wäre eine Option. Ansonsten gibt es keinen Grund für Hoeneß, an seinem bislang erfolgreichen Team etwas zu verändern. Erstmals im Kader steht voraussichtlich Stürmer Deniz Undav nach überstandener Knieverletzung.

