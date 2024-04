4 Ein erster Blick in den Kabinengang: Noch finden die allerletzten Arbeiten statt, am Samstag werden hier die VfB-Profis an den LED-Wänden entlang auf den Platz laufen und nach rechts in Richtung Feld abbiegen – beobachtet von den VIP-Gästen auf der anderen Seite der Glasscheibe im Tunnelclub. Foto: Südwest Media Network/Günther

Am Samstag öffnet beim VfB Stuttgart erstmals der spezielle VIP-Bereich – mit Blick in den Spielertunnel und etlichen weiteren Extras. Ein Blick auf das hochpreisige Prestigeobjekt der neuen Haupttribüne und den Stand des Ticket-Verkaufs.









Fünf Minuten vor Anpfiff den Profis ganz nah sein? Mimik, Gestik, Blicke aufsaugen? Was normalerweise allenfalls den Ballkindern vorbehalten ist, verspricht beim VfB Stuttgart künftig ein nagelneuer VIP-Bereich in der MHP-Arena. Von Grund auf wurde der Tunnelclub in den vergangenen beiden Jahren während des Umbaus der Haupttribüne hochgezogen – und schon sein Name verweist auf den speziellen Reiz: Wer sich ein Ticket gönnt, hat freie Sicht auf den Spielertunnel.